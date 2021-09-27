Василий Орлов встретился с заместителем генерального директора Фонда содействия реформированию ЖКХ Тамирланом Аджиевым

Фото: правительство Амурской области

В Благовещенске прошла рабочая встреча губернатора Амурской области Василия Орлова и заместителя генерального директора Фонда содействия реформированию ЖКХ Тамирлана Аджиева. Во время рабочей встречи руководители обсудили ряд вопросов, затрагивающих реализацию в регионе федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

В том числе рассмотрели перспективы досрочного расселения жителей в регионе из аварийного жилья, признанного таковым в срок до 1 января 2017 года. Напомним, что с 2013 года по программе переселения из аварийного жилья, в том числе при участии финансовой поддержки Фонда содействия реформированию ЖКХ переселено более 15,4 тысячи человек из 217 тысяч квадратных метров аварийного жилья. С 2019 года по настоящее время в Амурской области расселены 33 тысячи квадратных метров аварийного жилья, в котором проживали 1,7 тысячи человек.

Также во время встречи рассматривались вопросы, касающиеся модернизации систем коммунальной инфраструктуры в Амурской области.

Заместитель главы фонда рассказал, что на данный момент из средств Фонда национального благосостояния планируется выделить 150 миллиардов рублей. Финансирование будет осуществляться на возвратной основе, денежные средства предоставляются сроком на 25 лет под 3,5 % годовых.

По итогам совещания было принято решение о заключении дополнительных соглашений между Амурской областью и Фондом ЖКХ о досрочном завершении действующей программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.