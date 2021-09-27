Микрорайон Солнечный в Благовещенске остался без воды

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Благовещенский микрорайон Солнечный остался без водоснабжения. Как сообщают местные жители, сначала в кранах пропала горячая вода, а на выходных – и холодная.

— Как сказали в аварийной службе: «Из-за порыва насосы не могут поднимать воду на верхние этажи. Ремонт начнётся только завтра». То есть всем всё равно, что люди сидят без воды. Никто не может ни помыться, ни постираться, ни сварить, ни смыть в туалете (простите за подробности), – написали местные жители в редакцию Амур.инфо.

Как сообщили в пресс-службе Амурских коммунальных систем, водоснабжение отключила управляющая компания. Сейчас на место отправились специалисты АКС, которые выяснят причину отключения.

Тем временем местные жители уже пишут жалобы на действия «управляйки» в прокуратуру и управление ЖКХ города.