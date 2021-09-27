Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:26 0

Виктория Боня заявила, что Алана Мамаева изменяла мужу с пластическим хирургом

Боня считает Алану Мамаеву продуманной и расчётливой

Виктория Боня заявила, что Алана Мамаева изменяла мужу с пластическим хирургом
Фото: kp.ru

Павел и Алана Мамаевы развелись весной этого года после измены футболиста. На днях телеведущая Виктория Боня в интервью Sport24 рассказала, что Алана тоже была неверна мужу.

Виктория заявила, что жена футболиста Павла Мамаева изменяла ему с хирургом в Германии, который ставил ей импланты в ягодицы. По её словам, об этом романе рассказывали подруги Аланы. Чтобы увидеть любовника, Мамаева постоянно ездила в эту клинику на операции. То есть она сама была неверна мужу, но разыграла роль жертвы, когда стало известно об измене спортсмена.

Боня считает Алану «очень продуманной» и расчётливой. Она заявила, что Мамаева долго манипулировала мужем, ей было выгодно узнавать про его измены, ведь футболист покупал ей дорогие подарки, чтобы загладить вину.

Виктория не оправдывает измены футболиста, но уверена, что он хороший и заботливый отец. При этом Алане были неинтересны свои собственные дети. Павел рассказывал Боне, что жена целыми днями сидела в интернете в то время, когда дети были дома.

По мнению телеведущей, Мамаева относится к приспособленцам, которые сами никогда в жизни ничего не делали. Как пишет «Комсомольская правда», в интервью Алана Мамаева не раз рассказывала, что гордится тем, что никогда не работала. По её словам, она и так всегда получает то, что захочет.

Просмотров всего: 175

#спорт #шоу-бизнес

распечатать


В России и мире

Телеведущая Ангелина Вовк рассказала о конфликте с Аллой Пугачевой
В России и мире

Наталью Рудову обвинили в распространении наркотиков во время премии «Человек года–2021»
Спорт

Детская футбольная лига «Амурец» подвела промежуточные итоги 2021 года
В России и мире 5

В Уссурийске на 10 суток арестовали актрису, которая пародировала представителя МВД Ирину Волк
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь