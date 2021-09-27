Виктория Боня заявила, что Алана Мамаева изменяла мужу с пластическим хирургом

Виктория заявила, что жена футболиста Павла Мамаева изменяла ему с хирургом в Германии, который ставил ей импланты в ягодицы. По её словам, об этом романе рассказывали подруги Аланы. Чтобы увидеть любовника, Мамаева постоянно ездила в эту клинику на операции. То есть она сама была неверна мужу, но разыграла роль жертвы, когда стало известно об измене спортсмена.

Боня считает Алану «очень продуманной» и расчётливой. Она заявила, что Мамаева долго манипулировала мужем, ей было выгодно узнавать про его измены, ведь футболист покупал ей дорогие подарки, чтобы загладить вину.

Виктория не оправдывает измены футболиста, но уверена, что он хороший и заботливый отец. При этом Алане были неинтересны свои собственные дети. Павел рассказывал Боне, что жена целыми днями сидела в интернете в то время, когда дети были дома.

По мнению телеведущей, Мамаева относится к приспособленцам, которые сами никогда в жизни ничего не делали. Как пишет «Комсомольская правда», в интервью Алана Мамаева не раз рассказывала, что гордится тем, что никогда не работала. По её словам, она и так всегда получает то, что захочет.