На Камчатке во время посадки опрокинулся вертолёт
По предварительной информации, погибших и пострадавших нет
27 сентября в Центр управления кризисными ситуациями МЧС по Камчатскому краю поступила информация о том, что частный вертолёт потерпел аварию при посадке. Инцидент произошёл на 23 километре трассы Елизово – Паратунка.
В момент посадки под одной из лыжных опор шасси осыпался грунт, воздушное судно опрокинулось на бок.
Известно, что вертолёт Sud-Aviation Gazelle принадлежит частному лицу, информация о повреждениях уточняется, сообщает пресс-служба МЧС России по Камчатскому краю.
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