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На Камчатке во время посадки опрокинулся вертолёт

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет

На Камчатке во время посадки опрокинулся вертолёт

27 сентября в Центр управления кризисными ситуациями МЧС по Камчатскому краю поступила информация о том, что частный вертолёт потерпел аварию при посадке. Инцидент произошёл на 23 километре трассы Елизово – Паратунка.

В момент посадки под одной из лыжных опор шасси осыпался грунт, воздушное судно опрокинулось на бок.

Известно, что вертолёт Sud-Aviation Gazelle принадлежит частному лицу, информация о повреждениях уточняется, сообщает пресс-служба МЧС России по Камчатскому краю.

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#Дальний Восток #происшествия #транспорт

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