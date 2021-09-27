На Камчатке во время посадки опрокинулся вертолёт

27 сентября в Центр управления кризисными ситуациями МЧС по Камчатскому краю поступила информация о том, что частный вертолёт потерпел аварию при посадке. Инцидент произошёл на 23 километре трассы Елизово – Паратунка.

В момент посадки под одной из лыжных опор шасси осыпался грунт, воздушное судно опрокинулось на бок. Известно, что вертолёт Sud-Aviation Gazelle принадлежит частному лицу, информация о повреждениях уточняется, сообщает пресс-служба МЧС России по Камчатскому краю.

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Илья Ринейский