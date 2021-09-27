Работы на месте крушения Ан-26 под Хабаровском завершены

В Хабаровском крае на месте крушения самолета Ан-26 на сопке в Большехехцирском заповеднике завершилась работа спасателей, сообщает МЧС России. Сводная группировка Амурского спасательного центра и специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю выехала с горы Хребтовой.

На горе спасатели оказывали помощь следователям, разбирали конструкции самолета, расчищали тайгу для обеспечения доступа к обломкам и организации посадочной площадки для вертолета.

— В Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю продолжает функционировать оперативный штаб. С обратившимися родственниками работают психологи МЧС России, оказывают необходимую психологическую помощь и информационную поддержку, – уточняют в МЧС.

Самолет Ан-26, совершавший технический рейс, исчез с радаров в среду, 22 сентября. Позднее обнаружили его обломки и тела всех шести членов экипажа. Предварительной причиной авиакатастрофы называют ошибку пилотов.