В Благовещенске восьмилетняя девочка попала под колёса

Вечером в воскресенье, 26 сентября, в Благовещенске ребёнок пострадал в ДТП. Как сообщает пресс-служба городской автоинспекции, в районе дома 183/3 по улице Пушкина девочка 2013 года рождения перебегала дорогу в неположенном месте перед близко движущимся автомобилем.

Девочка оказалась под колёсами автомобиля Toyota Town Ace и получила травмы. Ребёнка доставили в больницу. По информации Госавтоинспекции, только с начала сентября это уже третье ДТП, произошедшее по неосторожности детей.

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Mr. Mustard