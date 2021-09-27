Телеведущая Ангелина Вовк рассказала о конфликте с Аллой Пугачевой
Ангелина Вовк не общается с Пугачёвой уже несколько лет
Когда-то Ангелину Вовк связывали тёплые отношения с Аллой Пугачёвой. Но уже несколько лет они не общаются. Телеведущая рассказала, что это произошло после неприятного инцидента на фестивале «Песня года», сообщает ФАН.
Ангелина Вовк и её коллега Евгений Меньшов были бессменными ведущими «Песни года» с 1988 по 2006 годы.
Ангелина Михайловна стала гостьей программы «Секрет на миллион», где рассказала о причинах конфликта с Примадонной. Несколько лет назад Алла Борисовна помогла продюсеру Игорю Крутому договориться о трансляции «Песни года» на канале НТВ. Сама она должна была стать соведущей Ангелины Вовк и Евгения Меньшова.
По словам Ангелины Михайловны, Пугачёва несколько раз приглашала их к себе домой для репетиций. Однако на самом концерте Вовк и Меньшова посадили очень далеко от сцены.
При этом рядом с ведущими стоял режиссёр, который резко с ними разговаривал и даже пытался кричать на коллег. Они были возмущены таким поведением и решили покинуть фестиваль.
Вовк отмечает, что после этого неприятного случая им никто не позвонил и не принёс извинений. Телеведущая уверена, что это было сделано специально, чтобы расстаться с ней и Меньшовым.
Сейчас Ангелина Михайловна уже не держит обиду на Примадонну. Но после этого инцидента они больше не общаются.
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