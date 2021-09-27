С 1 октября изменятся правила выплат детских пособий

Минтруд РФ напомнил об изменениях в правилах выдачи детских пособий, вступающих в силу с 1 октября 2021 года. Речь идет о ежемесячных выплатах семьям с низким доходом в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка.

Как пояснили в Минтруде, теперь пособия можно будет получить только на карту «Мир» или наличными. Переводы на карты международных платежных систем больше осуществляться не будут.

Для тех россиян, кто вообще не хочет пользоваться банковскими картами, предусмотрена возможность выплаты денег наличными или перевода их на обычный счет, к которому карта не привязана.