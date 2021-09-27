Лучшие амурские чтецы «открыли рот»

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— С 2015 года у нас проводится чемпионат по чтению вслух среди взрослых «Открой рот». И с тех пор, почти каждый год, Михаил Фаустов приезжает, чтобы провести его в Благовещенске. Соответственно, у нас их прошло пять штук. Один год мы пропускали – этот пятый. В этом году 20 человек заявилось, посмотрим сколько будет на самом деле, – рассказала организатор чемпионата Анастасия Болотина.

Она пояснила, что ведущий «Открой рот» Михаил Фаустов – это человек, который «изобрёл» чемпионат по чтению вслух в том виде, в котором он проходил сегодня, и привез его в Благовещенск и другие города России.

В итоге на старт вышли 18 чтецов, в том числе и Макс Радман, прошлый победитель этого состязания, который смог добраться и до федерального уровня. Отметим, что в жюри не было амурчан, но было два писателя (Вера Богданова и Нина Дашевская) и один литературный критик (Константин Мишин). Кстати, последний судил «Открой рот» в 18 разных городах по всей России.

Чемпионат начался с нулевого раунда: все заявившиеся на конкурс чтецы открывали книгу «Библиотека русского фольклора. Частушки» на случайной странице и читали любые две частушки. Жюри поднимали таблички с оценкой «понравилось/не понравилось» (от одного до шести баллов). Десять лучших чтецов выходили в основной этап соревнования. Основной этап состоял из трёх раундов: проза, стихи и зарубежная литература. Каждое чтение попавшегося отрывка оценивалось по двум параметрам: артистизм и техника. Трое лучших по итогам этого этапа выходили в финал.

И вот состязания началось: по итогам «нулевого» этапа семь человек сразу прошли в основной этап, а за три оставшихся места пришлось побороться пяти участникам – все они набрали в первом круге по 15 баллов.

В основном этапе также не обошлось без интриги. По итогам трех раундов у четверых чтецов было по 91 баллу. По правилам чемпионата в финал выходит тот, у кого в третьем раунде заработан наивысший балл.

Итак, в финале сражались: Макс Радман (101 балл), Данила Бурлакин (96 баллов) и Ольга Есикова (91 балл).

В качестве финального раунда чтецы вытягивали разные стихотворения о береге, а жюри по трёхбалльной шкале определяло лучшего.

— Никаких техник и артистизма – баловство это всё. Высший бал – тройка, низший бал – кол. Одну оценку можно использовать только один раз. Всё понятно? – обратился к жюри перед финальным раундом Михаил Фаустов. – Всё очень просто: три стихотворения про берег. Кто берёт первую бумажку – читает первый, кто читает последним, тому выбора не остаётся. По статистике, в 43 процентах случаев тот человек, который выигрывает три предварительных раунда, проигрывает финал.

По итогам всех туров победителем пятого отборочного тура чемпионата мира по чтению вслух «Открой рот. Благовещенск» стал Макс Радман, который и представит Приамурье на следующем этапе конкурса.

Корреспонденту Амур.инфо удалось пообщаться после чемпионата с одним из членов жюри – Константином Мишиным.

— Мне кажется, что в этом году все немножко халтурили. Даже Радман! Все могли быть получше чуть-чуть. В прошлом году было как-то бодрее, по моим ощущениям. Тут хороший уровень участников, но даже по баллам видно... Я помню, как на детском чемпионате в Москве все через сотку прыгали. А здесь до ста дотянулся только Макс, который объективно самый сильный из участников, но даже он мог бы быть лучше и убедительнее.

Участники же конкурса были, похоже, довольны прошедшим чемпионатом:

— Было очень увлекательно. Все большие молодцы! Красивые, хорошие голоса. Мне очень понравилось, как ребята стараются проживать все роли, которые им достались. Вживаться приходится на ходу и это очень весело. Тексты, которые достались мне, в целом понравились, но в каких-то раундах мне бы хотелось читать тот текст, который достался сопернику. Ну а получилось, как получилось, – рассказал о своих впечатлениях Никита Степайкин.

— Я в первый раз, мне сравнивать не с чем. Вначале не могла найти аудиторию, потом вроде скучковались. И последние произведения были какие-то уж негативные: с кровью, убийствами. Можно было что-то и из русской прозы. А так всё нормально, понравилось, – поделилась Ольга Павловна Львова, которая представилась так: «Старушка, 71 год».

— Это было круто. Я два года не могла попасть, потому что работала. И вот, наконец-то, в этом году, в воскресенье, когда я не работаю, мне повезло, что я очутилась здесь. Конечно, невероятный восторг и одновременно волнение, вдруг ты что-то прочтёшь не так. Вдруг ты съешь, даже сожрёшь звук, и что-то пойдет совсем наперекосяк. Ну и, естественно, когда ты слышишь, как читает Радман, то думаешь: «Ну все, понятно, я посижу в сторонке и просто тихо тут подумаю о чём-нибудь своём». Ну а на самом деле атмосфера классная, истинно высокоинтеллектуальная, я бы сказала. Это очень здорово. И радостно что у нас, даже в условиях пандемии, это проводится, – сказала Наталья Лаптева, одна из участников.

Отметим, что чемпионат «Открой рот. Благовещенск» проводился в рамках книжного фестиваля «Берег».

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