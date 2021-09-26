На подъезде к Благовещенску произошло ДТП

К счастью, обошлось без пострадавших. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все причины и подробности происшествия, сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Напомним, что в Благовещенске в ночь на 26 сентября в районе пересечения Шевченко и Забурхановской Toyota Prius упала в перекоп. Машина провалилась достаточно глубоко и застряла. В результате ЧП пострадало два человека, находившихся в автомобиле. ГИБДД выясняет все обстоятельства произошедшего.