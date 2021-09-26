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26сентября
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сегодня, 18:43 0

На подъезде к Благовещенску произошло ДТП

Пострадавших, к счастью, не оказалось

На подъезде к Благовещенску произошло ДТП
Фото: autoroad.blg

На 114 километре трассы Р-297 «Амур» сегодня, 26 сентября, около 12 часов произошло ДТП. Недалеко от поста ГИБДД на въезде в Благовещенск столкнулись два легковых авто. Водители Toyota Passo и Nissan Tiida не поделили проезжую часть, сообщает инстаграм-аккаунт autoroad.blg.

К счастью, обошлось без пострадавших. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все причины и подробности происшествия, сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Напомним, что в Благовещенске в ночь на 26 сентября в районе пересечения Шевченко и Забурхановской Toyota Prius упала в перекоп. Машина провалилась достаточно глубоко и застряла. В результате ЧП пострадало два человека, находившихся в автомобиле. ГИБДД выясняет все обстоятельства произошедшего.

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#дороги #ДТП #происшествия #транспорт

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