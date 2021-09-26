На Дальнем Востоке отмечают День амурского тигра

В Амурской области сегодня, 26 сентября, как и по всему Дальнему Востоку, отмечают День амурского тигра. Несмотря на всю свою силу этот зверь нуждается в нашей защите. По закону любые действия, которые могут привести к гибели или нарушению среды обитания амурских тигров, запрещены. Даже содержать амурских тигров в неволе допускается только в исключительных случаях. За нарушение законов установлена гражданская, административная и уголовная ответственность, которая может достигать семи лет лишения свободы, сообщает амурская прокуратура.

Например, в сентябре прошлого года у села Новостепановка в Свободненском районе двое местных жителей застрелили краснокнижного хищника. Молодые люди получили серьёзный срок. Каждого приговорили к пяти годам и двум месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права охотиться на два года и два месяца.

Напомним, что пять заповедников в России, где обитают амурские тигры, получают особые сертификаты CA|TS, по которым учреждениям оказывается финансовая помощь, в том числе международная. Кроме того, недавно фотоловушка в лесах Амурской области запечатлела тигрицу Елену и амурского тигра из соседнего региона. Хищники ходят здесь одними и теми же маршрутами и скоро могут встретиться.