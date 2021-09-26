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26сентября
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сегодня, 17:05 0

В Амурской области за сутки выявили 120 случаев COVID-19

Темп прироста за последние сутки – 0,3 %

В Амурской области за сутки выявили 120 случаев COVID-19
Фото: pixabay.com

В Приамурье за последние сутки коронавирус зарегистрировали у 120 пациентов. У 76 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (63 %), у 44 – в виде пневмонии (37 %). Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора области.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 35 012 случаев новой коронавирусной инфекции. За это время сделан 1 273 258 ПЦР-тест, из них за последние сутки – 2 162.

Напомним, что вчера, 25 сентября, в регионе обнаружили 121 новый случай коронавируса.

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#COVID 19 #здоровье #медицина

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