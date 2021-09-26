В Благовещенске отдают детские книжки за яблоки

Как могут вспомнить многие амурчане, раньше чтение приключенческой литературы было увлекательным занятием. Сейчас практически любую литературу можно прочитать и в интернете. А некоторые книги и вовсе утратили свою ценность настолько, что в них ценна только бумага.

Однако у чтения настоящих напечатанных книг есть множество своих преимуществ. Чтобы амурчане не теряли любовь к такой литературе, в области обустраивают библиотеки. Только в этом году в регионе откроются семь библиотек нового поколения. Четыре из них модернизируют на деньги федерального бюджета. Это библиотеки в Благовещенске, Свободном, Константиновке и Березовке. А ещё три учреждения в Пояркове, Екатеринославке и Новобурейском – за счёт региональных средств.