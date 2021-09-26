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26сентября
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сегодня, 17:47 1

В Благовещенске отдают детские книжки за яблоки

Почти даром предлагают три сборника

В Благовещенске отдают детские книжки за яблоки
Фото: baraholka.blg_

В соцсетях столицы Приамурья частенько можно найти интересные вещицы. Вот и сегодня в инстаграм-аккаунте baraholka.blg_ появилось объявление о «продаже» книг. Литературу отдают за килограмм яблок.

Как могут вспомнить многие амурчане, раньше чтение приключенческой литературы было увлекательным занятием. Сейчас практически любую литературу можно прочитать и в интернете. А некоторые книги и вовсе утратили свою ценность настолько, что в них ценна только бумага.

Однако у чтения настоящих напечатанных книг есть множество своих преимуществ. Чтобы амурчане не теряли любовь к такой литературе, в области обустраивают библиотеки. Только в этом году в регионе откроются семь библиотек нового поколения. Четыре из них модернизируют на деньги федерального бюджета. Это библиотеки в Благовещенске, Свободном, Константиновке и Березовке. А ещё три учреждения в Пояркове, Екатеринославке и Новобурейском – за счёт региональных средств.

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#интернет #культура

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Комментарии
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  • Володя.А

    Володя.А
    19 минут назад

    Раньше читал книжки.

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