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26сентября
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сегодня, 16:38 0

В Благовещенском аэропорту на 12 часов задержали рейс

Пассажиры вылетят в Южно-Сахалинск только вечером

В Благовещенском аэропорту на 12 часов задержали рейс

В аэропорту столицы Приамурья сильно задерживается рейс до Южно-Сахалинска. Пассажиры, которые должны были вылететь в 9:30, вынуждены задержаться до 21:30.

— Рейс РД-313 по маршруту Благовещенск – Южно-Сахалинск задержан по технической причине. Вылет запланирован в 21:30, – сообщили в пресс-службе аэропорта Благовещенска.

Кроме того, там уточнили, что скоро появится более подробная информация о событии. Амур.инфо будет держать читателей в курсе событий.

Напомним, что 6 сентября Амур.инфо писало, что рейс в Москву задержался на полтора часа. Самолёт должен был вылететь в 10:05 местного времени, но пассажиры только на посадку отправились в 11:25.

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#происшествия #транспорт

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