В США несколько человек погибли в результате железнодорожной катастрофы

В округе Либерти, штат Монтана, США сошёл с рельс пассажирский поезд. В результате ЧП погибло три человека, еще свыше полусотни получили ранения и травмы, в том числе тяжелые.

Как сообщает железнодорожная компания Amtrak, катастрофа произошла близ населенного пункта Джоплин. В поезде, следовавшем из Сиэтла в Чикаго, находилось 13 членов поездной бригады и 147 пассажиров. Вагоны поезда сошли с рельс и упали на бок.

Местные спасательные службы ведут работы по эвакуации пассажиров. Национальный совет по безопасности на транспорте США создал группу по расследованию причин инцидента.