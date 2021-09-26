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26сентября
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сегодня, 15:53 0

В США несколько человек погибли в результате железнодорожной катастрофы

Пассажирский поезд сошёл с рельс

В США несколько человек погибли в результате железнодорожной катастрофы
Фото: EPA-EFE/Jacob Cordeiro

В округе Либерти, штат Монтана, США сошёл с рельс пассажирский поезд. В результате ЧП погибло три человека, еще свыше полусотни получили ранения и травмы, в том числе тяжелые.

Как сообщает железнодорожная компания Amtrak, катастрофа произошла близ населенного пункта Джоплин. В поезде, следовавшем из Сиэтла в Чикаго, находилось 13 членов поездной бригады и 147 пассажиров. Вагоны поезда сошли с рельс и упали на бок.

Местные спасательные службы ведут работы по эвакуации пассажиров. Национальный совет по безопасности на транспорте США создал группу по расследованию причин инцидента.

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