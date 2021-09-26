В Благовещенске не могут опознать труп мужчины

В конце июля этого года в Благовещенске было обнаружено тело мужчины. Опознать его не удалось до сих пор.

Труп был обнаружен возле дома по адресу улица Пушкина, 47/1. Мужчина лет 40-45, среднего роста, у него короткий темно-русый волос с проседью.

— Особые приметы: на левой руке татуировка в виде перстня на безымянном пальце, в основании запястья татуировка в виде пяти точек, – уточняют в уголовном розыске благовещенской полиции.

Управление МВД по Амурской области приводит телефоны, по которым можно сообщить информацию, способствующую установлению личности мужчины: 8-914-382-29-61, 8(4162)59-41-07, 8(4162)59-41-05.