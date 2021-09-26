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26сентября
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сегодня, 14:20 0

Стал известен обновленный состав Госдумы

Большинство мест у единороссов

Стал известен обновленный состав Госдумы
Фото: duma.gov.ru

В официальном инстаграм-аккаунте Государственной Думы рассказали о том, какие партии будут представлены в новом VIII созыве и сколько представителей от каждой партии будут представлены там.

Так, по итогам выборов в Госдуме будет представлено восемь партий, пять мандатов достались самовыдвиженцам. Большинство мест, а именно 324 мандата у партии «Единая Россия». На втором месте – КПРФ с 57 представителями, на третьем – «Справедливая Россия» (27 мандатов). Кроме них в Госдуме будут представлены: ЛДПР (21 мандат), «Новые люди» (13 мандатов), «Гражданская платформа «+Я» (1 мандат), «Родина» (1 мандат) и «Партия Роста» (1 мандат).

— Впервые после выборов 1999-го года в Думе будет больше четырёх фракций, что тоже говорит о демократичности избирательных правил и процедур, о развитии демократии в нашей стране, о том, что реальный шанс заявить о себе есть у разных политических сил, – сказал президент России Владимир Путин на встрече с представителями избранных в Думу партий.

Отметим, что финальная явка в России на выборах в Госдуму составила 51,72 % (явка лично на избирательный участок и голосование онлайн на платформе «Госуслуги»).

О том, каков новый состав Законодательного Собрания Амурской области, читайте в материале Амур.инфо.

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#выборы

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