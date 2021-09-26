Учитель из Свободного защищает честь области в финале конкурса «Учитель года России»

Фото: edu.gov.ru

В воскресенье, 26 сентября, в Ростове-на-Дону стартует первый этап «Методическая мастерская» финала конкурса «Учитель года России». Амурскую область представляет в этом состязании учитель информатики школы № 1 города Свободный Екатерина Гайдукова.

Как рассказали в пресс-службе амурского минобрнауки, после первого этапа 85 представителей всех субъектов России покажут свои навыки в рамках конкурсного испытания «Урок».

15 лауреатов конкурса объявят 29 сентября. Они покажут своё мастерство на «Классном часе» и представят свои педагогические наработки на «Мастер-классе».

Пятерка призёров определится 3 октября. Они примут участие в последнем испытании – пресс-конференции «Вопрос учителю года», которая состоится 4 октября в Москве.

Отметим, что посмотреть трансляции испытаний «Методическая мастерская», «Урок», «Классный час», «Мастер-класс», и «Пресс-конференция "Вопрос учителю года"» можно в официальном сообществе Минпросвещения России в социальной сети «ВКонтакте».