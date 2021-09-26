Жители Благовещенска в рамках акции «Город берегу» могут побороться за ценные призы

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Для того, чтобы принять участие в конкурсе необходимо в период с 27 сентября по 29 октября разместить на своей личной страничке в Instagram фото или видеоотчет о проведенной уборке в формате было/стало с хештегом #ГородБерегуБлг. В подписи к посту необходимо описать проделанную работу. Важное условие: профиль на момент проведения конкурса должен быть открыт.

В пресс-службе мэрии Благовещенска отмечают, что итоги будут подведены до 5 ноября, а от каждого участника принимается только одна работа.

— Жюри оценит конкурсные работы по пятибалльной системе, опираясь на следующие критерии: соответствие теме конкурса, творческий подход, описание проведенной работы в комментариях, наличие участника на фото. Лучших в каждой из номинаций наградят ценными призами, – пояснили там.

Те, кто займёт первое место в каждой из номинаций, получит беспроводные наушники, за второе место вручат часы с силиконовым браслетом, а за третье – краеведческую квест-игру «Самый – самый Благовещенск».

Организатором конкурса выступает Центр развития молодежных и общественных инициатив «Выбор».