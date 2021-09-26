Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:21 0

Жители Благовещенска в рамках акции «Город берегу» могут побороться за ценные призы

Разместив пост в Instagram с отчетом о проделанной уборке, можно выиграть беспроводные наушники и другие подарки

Жители Благовещенска в рамках акции «Город берегу» могут побороться за ценные призы
Фото: pixabay.com

В понедельник, 27 сентября, в Благовещенске стартует осенний этап общегородской акции «Город берегу». В мэрии областной столицы рассказали, что в Instagram стартует экологический конкурс #ГородБерегуБлг в трех номинациях: уборка мусора, раздельный сбор вторсырья и благоустройство территории.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе необходимо в период с 27 сентября по 29 октября разместить на своей личной страничке в Instagram фото или видеоотчет о проведенной уборке в формате было/стало с хештегом #ГородБерегуБлг. В подписи к посту необходимо описать проделанную работу. Важное условие: профиль на момент проведения конкурса должен быть открыт.

В пресс-службе мэрии Благовещенска отмечают, что итоги будут подведены до 5 ноября, а от каждого участника принимается только одна работа.

— Жюри оценит конкурсные работы по пятибалльной системе, опираясь на следующие критерии: соответствие теме конкурса, творческий подход, описание проведенной работы в комментариях, наличие участника на фото. Лучших в каждой из номинаций наградят ценными призами, – пояснили там.

Те, кто займёт первое место в каждой из номинаций, получит беспроводные наушники, за второе место вручат часы с силиконовым браслетом, а за третье – краеведческую квест-игру «Самый – самый Благовещенск».

Организатором конкурса выступает Центр развития молодежных и общественных инициатив «Выбор».

Просмотров всего: 8

#конкурсы #экология

распечатать


Общество

Тигриные заповедники получают особые сертификаты
Общество 3

Амурские пожарные приняли участие во всероссийском субботнике «Зелёная Россия»
Общество 2

В Благовещенске снова пройдёт общегородской субботник
Общество 11

В Благовещенске высадят более двухсот деревьев и кустарников
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь