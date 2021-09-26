С начала года в Амурской области выявили 23 очага АЧС

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В амурском правительстве обсудили ситуацию с распространением африканской чумы свиней в регионе. Так, по данным руководства области, с начала года в Приамурье зафиксировали 23 очага заражения в девяти районах.

Министр сельского хозяйства Олег Турков назвал сложившуюся ситуацию по этому заболеванию неблагоприятной. При этом, по его словам, много очагов АЧС и у наших соседей: в Приморском и Хабаровском краях и в Еврейской автономной области.

— Прилагаются большие усилия для того, чтобы локализовать эти очаги. Это очень сложная и непростая работа, она требует привлечение больших сил и средств органов власти – это касается и работы министерства сельского хозяйства, управления ветеринарии и управления Россельхознадзора, а также органов местного самоуправления, – сказал Олег Турков.

Большую часть работы по локализации очагов АЧС проделывают специалисты управления ветеринарии и управления Россельхознадзора по Амурской области. Сергей Самохвалов, начальник управления ветеринарии Приамурья, рассказал о том, что чаще всего вспышки инфекции выявляют в личных хозяйствах (22 случая). Только один раз заболевание зарегистрировали у диких кабанов.

— Затронуло заболевание девять территорий, где в большей степени проведены все мероприятия по ликвидации АЧС, а точнее отчуждено порядка трех тысяч голов свиней, проведена дезинфекция, – сообщил он.

Сергей Самохвалов рассказал, что компенсация за отчуждённых свиней составляет 156 рублей за килограмм живого веса.

Помимо проведения дезинфекции подворий и отчуждения животных на въезде в населённые пункты выставляются посты для того, чтобы предотвратить разнос инфекции. На таких постах работают сотрудники МВД и специалисты Россельхознадзора.

При этом, как отметил глава амурского ветуправления, разносчиками инфекции чаще всего бывают люди – они пытаются вывезти из заражённых районов живых свиней и мясные продукты.

— Наши инспекторы выезжают на места и часто выявляют случаи несоответствующего содержания свинопоголовья: безнадзорный выгул, контакт с дикой фауной, что, конечно же, запрещено. На данный момент ведется большая работа по выявлению свиноводческой продукции. На этой неделе уничтожено более трехсот килограмм. В этом направлении мы очень активно работаем, так как это также является источником распространения инфекции, – прокомментировала работу заместитель начальника управления Россельхознадзора по Амурской области Евгения Гурова.

Отметим, что в региональном минсельхозе идет большая работа по корректировке нормативно-правовых актов в части соблюдения ветеринарных и зоотехнических правил.

— Там будет чётко прописано, что, если гражданин игнорирует ветеринарные и зоотехнические правила: не регистрирует животных, не обращается вовремя в ветеринарную службу, прячет падёж, то он не будет получать никакой поддержки. Мы начинаем готовить такую нормативно-правовую базу, и она будет применена ко всем нарушителям, кто не выполняет ветеринарные и зоотехнические правила. … Помимо этого, мы будем усиливать работу не только в части нормативно-правовых актов, но и на земле. Это значит, что сотрудники управления ветеринарии, Россельхознадзора и министерства сельского хозяйства зайдут в каждый двор, где содержится свинопоголовье, и на предмет соблюдения ветеринарных и зоотехнических правил проверят каждое хозяйство и там, где правила не соблюдены, Россельхознадзор будет выписывать предписания, – подчеркнул Олег Турков.

Из-за сложившейся ситуации с АЧС Амурская область попала под жесткие ограничения и по сфере растениеводства, которое является основным для региона. В целом ущерб от АЧС в Приамурье в этом году составил порядка 20 миллионов рублей.