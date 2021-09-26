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26сентября
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сегодня, 11:50 0

В Благовещенске подвели итоги конкурса президентских грантов

Победителями стали шесть проектов

В Благовещенске подвели итоги конкурса президентских грантов
Фото: admblag.ru

В число победителей первого конкурса грантов от Президентского фонда стали несколько учреждений культуры в Благовещенске.

В частности, как сообщает мэрия, 3,3 миллиона рублей получил проект Городского дома культуры «Амур – река Дружбы». Деньги пойдут на организацию трансграничного российско-китайского концерта.

Еще один победитель – проект Общественно-культурного центра «Киновечера под открытым небом «Территория общения». На киноплощадку под открытым небом в парке Дружбы Президентский фонд решил выделить миллион рублей.

Благовещенская художественная школа на деньги гранта в размере 670 тысяч рублей создаст проект «Цифровая палитра».

— Достижение такого результата стало возможным благодаря десятилетнему опыту реализации проектов в сфере культуры, за счет активного участия учреждений в конкурсе на получение муниципального гранта и реализации идей, которые полюбились многим горожанам. Это «Гуляние по Большой», «7 чудес Благовещенска», «Танцы для здоровья» и другие проекты, – прокомментировала заместитель мэра города Благовещенска Виктория Хопатько.

В Благовещенске, кроме учреждений культуры, получат гранты и частные проекты, физкультурно-спортивная организация пейнтбола Амурской области, а также два проекта Яны Стародуб-Афанасьевой.

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#культура

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