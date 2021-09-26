Тигриные заповедники получают особые сертификаты

Пять заповедников в России, где обитают амурские тигры, получают особые сертификаты CA|TS. С такими сертификаты заповедные территории смогут рассчитывать на финансовую помощь, в том числе по международным каналам.

В списке соискателей пять заповедных территорий: национальные парки «Анюйский», «Земля леопарда», «Бинкин», «Зов тигра» и Лазовский заповедник.

— Эта сертификация – своего рода знак качества, показывающий важность территории для сохранения тигра. Получив его, руководство ООПТ увеличивает возможность для продвижения своей территории – находить новых партнеров, привлекать дополнительное финансирование, – говорит директор WWF России Дмитрий Горшков.

На данный момент подобный сертификат имеет только один заповедник в России – Сихотэ-Алинский.

По экспертным оценкам на территории России обитает около 580 тигров, большая часть из них – на юге Дальнего Востока.