В правительстве рассказали о ремонте дорог в Благовещенской агломерации

Программа ремонта дорог в Благовещенске и его окрестностях запланирована до 2024 года. В ближайшие три года предполагается привести в порядок 85 процентов дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

По этой же программе отремонтируют и 50 процентов дорог регионального значения, в частности трассы Благовещенск – Гомелевка, Прогресс – Бурея – Новобурейский, Екатеринославка – Тамбовка – Константиновка, дороги внутри населенных пунктов.

— Кроме ремонта дорожной сети по нацпроекту БКД, мы готовимся к плановому ремонту и содержанию, особое внимание в 2022 году уделим дорогам Ромненского, Селемджинского и Зейского районов, в этих районах достаточно сложная дорожная ситуация. Уже зимой начнём завоз инертных материалов, для будущих работ, – сообщил министр транспорта области Александр Зеленин.

В следующем году в Благовещенске планируется отремонтировать участки на улице Мухина между улицами Зейской и Пролетарской, на Ленина от Театральной до Шимановского, на 50-летия Октября от Ленина до Амурской, на Горького между Первомайской и Театральной, на Октябрьской от Чайковского до 50-летия Октября, на Игнатьевском шоссе – от улицы Дорожников до Кантемирова.

— Дорожная сеть Благовещенской агломерации получает весомую поддержку благодаря федеральному финансированию, мы должны до 2024 года достигнуть показателя 85 % дорог агломерации в нормативе. В этом году прирост составит 10 километров. Параллельно особое внимание необходимо уделить ремонту региональных дорог. В текущем году из бюджета области направили один миллиард рублей на приведение в норматив 52 километров дорог, еще 28 километров будут отремонтированы опережающими темпами за счет финансирования 2022–2023 годов. В следующем году объемы работ должны быть не меньше, – подчеркнул глава Амурской области Василий Орлов.