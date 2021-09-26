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26сентября
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сегодня, 10:24 0

Василий Орлов заявил об особом контроле ремонта в учреждениях здравоохранения

В Зее продолжается капремонт детской поликлиники

Василий Орлов заявил об особом контроле ремонта в учреждениях здравоохранения
Фото: amurobl.ru

Уже этой осенью в Зее должен завершиться ремонт детской поликлиники. Сейчас в учреждении идет укладка плитки, ставят двери, новые кирпичные перегородки, делают электропроводку. В ближайшее время состоится выбор подрядчика, который займется ремонтом фасада.

— Ремонт в учреждениях здравоохранения находится на особом контроле амурского правительства, все работы должны быть завершены в срок. На капитальный ремонт больницы в Зее из областного бюджета направлено более 38 миллионов рублей, еще порядка семи миллионов будет выделено на ремонт фасада. После завершения работ в учреждении будут обслуживаться дети не только из Зеи, но и из Зейского и части Магдагачинского районов. Все помещения будут приведены в соответствие современным нормам и требованиям, что сделает комфортным пребывание там малышей и их родителей, – сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.

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#губернатор #медицина

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