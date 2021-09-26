В Благовещенске состоится детский театральный фестиваль

Известная общественница Яна Стародуб-Афанасьева выиграла гранты на проведение крупных культурных мероприятий в России. Общая их сумма – свыше 14 миллионов рублей. Одним из проектов станет детский театральный фестиваль в столице Приамурья.

«В июне 2022 года в Благовещенске пройдет первый в истории Дальневосточный театральный фестиваль для детей и о детях «Территория детства» с участием 16 профессиональных театров Дальнего Востока», – написала Яна Стародуб-Афанасьева на своей странице в Instagram.

Подготовка к проведению фестиваля уже начата. Кроме самого фестиваля, пройдут и другие приуроченные к нему мероприятия.

«Уже с марта для одарённых детей Благовещенска начнут свою работу мастерские драматургии, режиссуры, искусствоведения и театральной критики под руководством профессионалов из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока и Хабаровска», – сообщила Стародуб-Афанасьева.