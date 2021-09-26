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26сентября
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сегодня, 08:58 0

На 9 км Новотроицкого шоссе под Благовещенском произошло сразу два ДТП

Пострадало семь автомобилей

На 9 км Новотроицкого шоссе под Благовещенском произошло сразу два ДТП
Фото: @blag_dtp

За один день, 25 сентября, практически в одном и том же месте, на 9 километре Новотроицкого шоссе под Благовещенском произошло два дорожно-транспортных происшествия, сообщает инстаграм-паблик @blag_dtp.

Один легковой автомобиль, пытаясь развернуться, столкнулся со вторым, задело и третий. Одну из машин отбросило на отбойник на разделительной линии. Во время оформления этого ДТП образовалась небольшая пробка, в ней произошла еще одна авария. Из-за столкновения двух легковых автомобилей колонна начала резко тормозить, водитель фуры сделать этого не успел. Грузовой автомобиль «собрал» еще два легковых.

ГИБДД разбирается во всех обстоятельствах произошедшего. В этих ДТП никто серьезно не пострадал.

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#ДТП #происшествия

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