На 9 км Новотроицкого шоссе под Благовещенском произошло сразу два ДТП
Пострадало семь автомобилей
За один день, 25 сентября, практически в одном и том же месте, на 9 километре Новотроицкого шоссе под Благовещенском произошло два дорожно-транспортных происшествия, сообщает инстаграм-паблик @blag_dtp.
Один легковой автомобиль, пытаясь развернуться, столкнулся со вторым, задело и третий. Одну из машин отбросило на отбойник на разделительной линии. Во время оформления этого ДТП образовалась небольшая пробка, в ней произошла еще одна авария. Из-за столкновения двух легковых автомобилей колонна начала резко тормозить, водитель фуры сделать этого не успел. Грузовой автомобиль «собрал» еще два легковых.
ГИБДД разбирается во всех обстоятельствах произошедшего. В этих ДТП никто серьезно не пострадал.
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