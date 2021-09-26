На 9 км Новотроицкого шоссе под Благовещенском произошло сразу два ДТП

Один легковой автомобиль, пытаясь развернуться, столкнулся со вторым, задело и третий. Одну из машин отбросило на отбойник на разделительной линии. Во время оформления этого ДТП образовалась небольшая пробка, в ней произошла еще одна авария. Из-за столкновения двух легковых автомобилей колонна начала резко тормозить, водитель фуры сделать этого не успел. Грузовой автомобиль «собрал» еще два легковых.

ГИБДД разбирается во всех обстоятельствах произошедшего. В этих ДТП никто серьезно не пострадал.