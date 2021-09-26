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26сентября
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В Благовещенске горела стоматологическая клиника

Пожар случился в многоэтажном доме на улице Горького

В Благовещенске горела стоматологическая клиника
Фото: МЧС

В ночь на воскресенье, 26 сентября, в Благовещенске произошел пожар в жилом пятиэтажном доме на улице Горького. Возгорание произошло в помещении расположенной на первом этаже стоматологической клиники.

— К месту вызова были направлены огнеборцы Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона, всего 10 человека и три единицы техники. Через пять минут после прибытия огнеборцы ликвидировали открытое горение. Помещение стоматологической клиники отстояли, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Амурской области.

Пострадавших в результате этого пожара нет. Причины возгорания в клинике устанавливаются, сообщили в МЧС.

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#МЧС #пожары #происшествия

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