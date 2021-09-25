В Амурской области перекрыта трасса из-за чумы

Проезд по автодороге Верхняя Полтавка – Новоалександровка в Приамурье временно закрыт. Об этом сегодня сообщил региональный минтранс.

— В рамках превентивных мероприятий в связи с подозрением возникновения факта заболевания африканской чумой свиней на территории Тамбовского района противоэпизоотической комиссией принято решение перекрыть движение по автомобильной дороге, – сообщили в ведомстве.

На дороге установлены знаки и блоки. Движение в этом направлении возможно только по объездной дороге Верхний Уртуй – Зеньковка с выходом на автомобильную дорогу Екатеринославка – Тамбовка – Константиновка.

— Ограничения для движения транспортных средств вводятся до стабилизации эпидемиологической ситуации в районе, – заявили в минтрансе.