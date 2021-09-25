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25 сентября 2021, 20:20 2

В Амурской области перекрыта трасса из-за чумы

Временные ограничения введены в связи с карантином

В Амурской области перекрыта трасса из-за чумы
Фото: pixabay.com

Проезд по автодороге Верхняя Полтавка – Новоалександровка в Приамурье временно закрыт. Об этом сегодня сообщил региональный минтранс.

— В рамках превентивных мероприятий в связи с подозрением возникновения факта заболевания африканской чумой свиней на территории Тамбовского района противоэпизоотической комиссией принято решение перекрыть движение по автомобильной дороге, – сообщили в ведомстве.

На дороге установлены знаки и блоки. Движение в этом направлении возможно только по объездной дороге Верхний Уртуй – Зеньковка с выходом на автомобильную дорогу Екатеринославка – Тамбовка – Константиновка.

— Ограничения для движения транспортных средств вводятся до стабилизации эпидемиологической ситуации в районе, – заявили в минтрансе.

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#дороги #животные #областная власть #транспорт

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Комментарии
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  • капрал

    капрал
    2 часа назад

    Всё! В области свиней под ноль вырезают. Режут даже там, где диких свиней отродясь не было! Ещё три года назад товарищ рассказывал, что ездил в гости к родителям в Астраханскую область, там уже почти никто свиней не держал - подобным (постоянные типа "вспышки чумы") образом отучили крестьян свиноводством заниматься.

  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 часа назад

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