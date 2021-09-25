В Амурской области зафиксирован 121 новый случай COVID-19

По данным управления Роспотребнадзора по Амурской области, в регионе в течение суток был выявлен 121 новый случай коронавирусной инфекции.

— У 89 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (74 %), у 32 – в виде пневмонии (26 %). С нарастающим итогом зарегистрировано 34 892 случая, показатель заболеваемости составляет 4462,77 на 100 тысяч населения, – уточняют в ведомстве.

Согласно данным портала стопкоронавирус.рф, за те же сутки выздоровело 133 пациента, никто не умер.