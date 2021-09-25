Все школы Якутска переведены на дистанционное обучение

По предложению главного санитарного врача Якутии власти переводят все школы на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей.

По данным якутского управления Роспотребнадзора, за неделю эпидемический порог по заболеваниям ОРВИ и гриппу превышен в 2,6 раза, что более чем в двенадцать раз превышает показатели предыдущей недели.

Начальник управления образования города Алексей Семенов сообщил, что школьники будут учиться удалённо с 25 сентября по 8 октября.