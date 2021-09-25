В Амурской области подвели итоги реализации федерального проекта «Жильё»

Проект «Жилье» реализуется на территории региона с 2019 года. Запланированный на 2021 год объем строящегося жилья составляет двести двадцать тысяч квадратных метров. Идут работы на 99 объектах, в том числе строится 93 многоквартирных дома общей жилой площадью более шестисот тысяч квадратных метров.

— В целях развития жилищного строительства в области утвердили концепцию развития жилищного строительства на период 2021-2030 годы. Кроме того, на базе Корпорации развития жилищного строительства ведется работа по созданию «Центра содействия строительству Амурской области», который позволит упростить процедуру согласования при реализации инвестиционных строительных проектов. Он будет координировать реализацию приоритетных проектов, а также позволит сократить сроки получения необходимых согласований перед началом строительно-монтажных работ, – рассказал Николай Сибиряков.

При содействии Минстроя и Корпорации развития жилищного строительства ведется проработка проекта индивидуальной застройки в Ивановском районе. Проект, включающий пятьдесят шесть жилых домов и уличную сеть, сейчас проходит экспертизу.

— Показатель по вводу жилья достаточно высокий, его необходимо достичь. Для этого необходимо двукратно увеличить ввод жилья в регионе. Никаких сбоев быть не должно. Этот процесс нужно взять на контроль как минстрою области, так и главам муниципалитетов. За период 2019-2020 годов плановые показатели перевыполнены. С учетом выданных разрешений на строительство, до 2024 года необходимый объем ввода жилья обеспечен. С 2024 года есть потребность в освоении новых территорий, их комплексном развитии, строительстве новых домов, – сказал губернатор Амурской области Василий Орлов.