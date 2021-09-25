В Благовещенске полиция задержала подозреваемого в краже

Житель Октябрьского района задержан полицейскими в связи с кражей нескольких предметов обстановки из съемной квартиры в Благовещенске.

По данным следствия, мужчина снял квартиру в аренду, после чего, прожив несколько дней, заложил в ломбард всю мебель, а также холодильник и стиральную машину. Для того, чтобы обосновать вывоз крупногабаритного имущества, он объяснил сотрудникам ломбарда, что его друг продаёт квартиру и хочет освободить её от мебели и техники. Полученные деньги, в сумме 48 тысяч рублей, злоумышленник потратил на свои нужды.

Личность подозреваемого выяснили в ходе оперативно-следственных мероприятий. На одной из улиц города мужчина был задержан и доставлен в дежурную часть полиции. Сорокадвухлетний мужчина, ранее судимый за кражи и грабежи, в настоящее время находится под подпиской о невыезде. Наказание за преступление по статье «Кража» может составлять до пяти лет тюрьмы, сообщает пресс-служба управления МВД по Амурской области.