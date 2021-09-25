Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:38 0

В Благовещенске полиция задержала подозреваемого в краже

Мебель и бытовую технику злоумышленник заложил в ломбард, а деньги потратил

В Благовещенске полиция задержала подозреваемого в краже
Фото: pixabay.com

Житель Октябрьского района задержан полицейскими в связи с кражей нескольких предметов обстановки из съемной квартиры в Благовещенске.

По данным следствия, мужчина снял квартиру в аренду, после чего, прожив несколько дней, заложил в ломбард всю мебель, а также холодильник и стиральную машину. Для того, чтобы обосновать вывоз крупногабаритного имущества, он объяснил сотрудникам ломбарда, что его друг продаёт квартиру и хочет освободить её от мебели и техники. Полученные деньги, в сумме 48 тысяч рублей, злоумышленник потратил на свои нужды.

Личность подозреваемого выяснили в ходе оперативно-следственных мероприятий. На одной из улиц города мужчина был задержан и доставлен в дежурную часть полиции. Сорокадвухлетний мужчина, ранее судимый за кражи и грабежи, в настоящее время находится под подпиской о невыезде. Наказание за преступление по статье «Кража» может составлять до пяти лет тюрьмы, сообщает пресс-служба управления МВД по Амурской области.

Просмотров всего: 128

#криминал #происшествия

распечатать


Происшествия

На Камчатке вручили медаль крановщику, спасшему 10 человек на пожаре
Власть

Губернатор Амурской области проверяет подготовку районов к ЧС
Происшествия

За одну ночь в Амурской области горели два магазина
Происшествия 3

В Амурской области с рельс сошел грузовой поезд
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь