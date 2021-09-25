Василий Орлов принял участие во всероссийской акции «Сохраним лес»

Мероприятие прошло сегодня на улице Зейской. Участок улицы от пересечения с Больничной до улицы Батарейной был перекрыт для движения.

Около трёхсот человек, в числе которых люди разных профессий, приняли участие в акции, посадив на газонах более трёхсот саженцев разных пород деревьев, привезенных из лесхозов области.

— В этом году в этой акции примет участие более миллиона человек, будет высажено 70 миллионов саженцев деревьев. Амурская область также принимает участие в акции, в ряде территорий уже высажены 2,5 тысячи деревьев. Сегодня в городе Благовещенске высажено еще 300 саженцев. Сохранению лесов сейчас уделяется большое внимание. Проведение таких акций необходимо, взрослым и детям нужно донести, что деревья нужно беречь. Благодарю всех, кто принял участие в акции, – сказал Василий Орлов.