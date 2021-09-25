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25сентября
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сегодня, 15:15 3

Василий Орлов принял участие во всероссийской акции «Сохраним лес»

Акция состоялась на улице Зейской

Василий Орлов принял участие во всероссийской акции «Сохраним лес»
Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Мероприятие прошло сегодня на улице Зейской. Участок улицы от пересечения с Больничной до улицы Батарейной был перекрыт для движения.

Около трёхсот человек, в числе которых люди разных профессий, приняли участие в акции, посадив на газонах более трёхсот саженцев разных пород деревьев, привезенных из лесхозов области.

— В этом году в этой акции примет участие более миллиона человек, будет высажено 70 миллионов саженцев деревьев. Амурская область также принимает участие в акции, в ряде территорий уже высажены 2,5 тысячи деревьев. Сегодня в городе Благовещенске высажено еще 300 саженцев. Сохранению лесов сейчас уделяется большое внимание. Проведение таких акций необходимо, взрослым и детям нужно донести, что деревья нужно беречь. Благодарю всех, кто принял участие в акции, – сказал Василий Орлов.

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#губернатор #природа

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Комментарии
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  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    4 часа назад

    Пиар акция, на данном участке силами двух работяг и ямобура в среду и четверг сделаны ямки для саженцев и штук 100 уже посажено было!!! Зачем такой дешевый пиар?....

  • Жужжа

    Жужжа
    3 часа назад

    Кузьмич93, зачем врёшь? До этого УЖЕ росли небольшие деревца. Другой вопрос: за ночь сколько будет выкопано "благодарными жителями?" для своей фазенды(((

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    20 минут назад

    Василий, как друг жителей Амурской области, может приехать в г.Райчихинск на отвалы, посетить частные разрезы, повторив высадку зелёных насаждений.

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