Амурские пожарные приняли участие во всероссийском субботнике «Зелёная Россия»

Сотрудники пожарно-спасательных частей Приамурья присоединились у всероссийскому субботнику. Пожарные убрались на территориях своих частей, облагородили деревья и клумбы, освежили фасады, рассказали в Главном управлении МЧС по Амурской области.

Впервые акцию провели в 2013 году во всех регионах страны, теперь она стала ежегодной.

–– Цель мероприятия – объединение всех слоев граждан общей идеей сбережения природы, возрождение родных традиций, экологическое и патриотическое воспитание, – рассказали в областном отделении МЧС.