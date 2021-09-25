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25сентября
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сегодня, 14:50 2

Амурские пожарные приняли участие во всероссийском субботнике «Зелёная Россия»

Акция проводится с 2013 года

Амурские пожарные приняли участие во всероссийском субботнике «Зелёная Россия»
Фото: 28.mchs.gov.ru

Сотрудники пожарно-спасательных частей Приамурья присоединились у всероссийскому субботнику. Пожарные убрались на территориях своих частей, облагородили деревья и клумбы, освежили фасады, рассказали в Главном управлении МЧС по Амурской области.

Впервые акцию провели в 2013 году во всех регионах страны, теперь она стала ежегодной.

–– Цель мероприятия – объединение всех слоев граждан общей идеей сбережения природы, возрождение родных традиций, экологическое и патриотическое воспитание, – рассказали в областном отделении МЧС.

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#МЧС #экология

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Комментарии
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  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    4 часа назад

    Ну а кто бы еще территории убирал, а - дворник....но у него в субботу выходной...пришлось объявить субботник..

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    4 часа назад

    "областном отделении МЧС"- это что и где это?...

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