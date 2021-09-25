Педагог из Амурской области примет участие в программе «Поле чудес»

25 сентября пройдут съёмки программы «Поле чудес», одной из участниц станет педагог из Амурской области Милица Щипун, сообщили в министерстве образования Приамурья.

Игра выйдет в эфир 1 октября и будет посвящена Дню учителя.

— Такое событие, посвящённое учительской профессии, проходит впервые. Мы гордимся, что амурскому педагогу оказана честь принять участие в популярной телеигре, – отметили в амурском минобре.

Милица Щипун в 2019 году стала лауреатом конкурса «Учитель года России», сейчас педагог работает в отделе комитета по образованию и делам молодёжи города Белогорска.