Педагог из Амурской области примет участие в программе «Поле чудес»
Игра выйдет в эфир 1 октября
25 сентября пройдут съёмки программы «Поле чудес», одной из участниц станет педагог из Амурской области Милица Щипун, сообщили в министерстве образования Приамурья.
Игра выйдет в эфир 1 октября и будет посвящена Дню учителя.
— Такое событие, посвящённое учительской профессии, проходит впервые. Мы гордимся, что амурскому педагогу оказана честь принять участие в популярной телеигре, – отметили в амурском минобре.
Милица Щипун в 2019 году стала лауреатом конкурса «Учитель года России», сейчас педагог работает в отделе комитета по образованию и делам молодёжи города Белогорска.
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