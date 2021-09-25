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25сентября
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На Камчатке вручили медаль крановщику, спасшему 10 человек на пожаре

Горело здание школы

На Камчатке вручили медаль крановщику, спасшему 10 человек на пожаре
Фото: ГУ МЧС по Камчатскому краю

Министерство по чрезвычайным ситуациям вручило медаль «За содружество во имя спасения» машинисту-крановщику Евгению Шестакову, который 1 июня этого года с помощью крана снимал людей с окон и крыши горящего здания школы в Петропавловске-Камчатском.

— Награждаем Евгения Шестакова за безупречное выполнение своего гражданского долга, инициативу, своевременные, решительные, слаженные действия, проявленные при спасении жизни граждан во время пожара. Этот героический поступок – достойный пример патриотизма и чувства ответственности. Спасибо вам за неравнодушие, за вашу отвагу, мужество и решительность, – сказал на вручении награды начальник Главного управления МЧС России по Камчатскому краю Игорь Михно.

Пожар в строящейся школе на проспекте Рыбаков произошёл 1 июня 2021. Несколько человек успели покинуть здание, но остальные оказались отрезаны от выхода дымом и огнём.

Машинист-крановщик Евгений Шестаков с помощью емкости, прицепленной на стрелу крана, стал снимать людей с окон здания и таким образом спас более десяти человек, которые не могли покинуть здание, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю.

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#Дальний Восток #МЧС #пожары #происшествия

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