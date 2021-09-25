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25сентября
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сегодня, 13:20 1

Благовещенский аэропорт обслужил рекордное количество пассажиров

С января по август в аэропорту побывали 457,5 тысячи человек

Благовещенский аэропорт обслужил рекордное количество пассажиров
Фото: pexels.com

В Благовещенском аэропорту за первые восемь месяцев работы обслужили рекордное количество пассажиров. Результат побил даже доковидные цифры, сообщает региональный минтранс.

— По итогам первых восьми месяцев года у нас рекордные результаты по всем направлениям. Они сложились из нескольких составляющих: расширилась в целом маршрутная сеть, постоянные партнеры-авиакомпании увеличили количество рейсов на своих направлениях, в 2021 году активно заработала программа субсидирования правительством региона внутрирегиональных маршрутов, – отметил генеральный директор аэропорта Благовещенск Валерий Шлегель.

Ещё одним фактором увеличения количества пассажиров Шлегель назвал строительство космодрома «Восточный», магистрального газопровода «Сила Сибири» и Амурского газоперерабатывающего завода.

Цифры:

За 8 месяцев 2021 года аэропорт обслужил 457,5 тысячи пассажиров, 426,7 тысячи на регулярных рейсах, 36,7 тысячи по Дальнему Востоку.

Это на 72,1 процента больше чем за аналогичный период в 2020 году и на 28,4 процента больше чем в 2019 году.

С января по август в аэропорту выполнено 2 814 взлётно-посадочных операций.

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#транспорт

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    59 минут назад

    работники АГПЗ, вахтовики.

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