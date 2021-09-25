Губернатор Амурской области проверяет подготовку районов к ЧС

В региональном правительстве обсудили формирование запасов материалов и инструментов, используемых при ликвидации ЧС.

Комплект материалов и предметов используемых при ликвидации последствий ЧС состоит из двенадцати позиций. Прежде всего, это вещи необходимые при развертывании пунктов временного размещения и экстренной помощи населению в случае подтопления. Сюда входят кровати, матрасы, полотенца, дезинфицирующие средства, мотопомпы, тепловые пушки и подобные необходимые вещи, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Анализ затрат на ликвидацию последствий паводков показал, что в связи с увеличением масштабов ЧС, возникает необходимость увеличить существующие объемы резерва в Амурской области. Министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Алексей Севостьянов рассказал о том, как обстоит дело с необходимыми материалами.

— В текущем году к моменту возникновения на территории области ЧС был создан матрезерв на общую сумму 362 миллиона рублей. В период паводка был произведен выпуск из резерва материальных средств на сумму более 70 миллионов рублей. Деньги были направлены на приобретение мотопомп, тепловых пушек, комплектов для развертывания ПВР (раскладушки, кровати, постельные принадлежности). Созданный резерв позволил обеспечить выполнение в необходимом объеме аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ, – отметил министр.

Окончательное формирование необходимого материального резерва решено закончить до 1 февраля 2022 года.

— Сейчас необходимо проанализировать имеющиеся запасы, а также уточнить и актуализировать списки необходимого. После паводка этого года нужно сделать выводы и дополнить матрезерв необходимым оборудованием. Главам муниципалитетов следует провести инвентаризацию на своих территориях. В срок до 1 февраля 2022 года матрезерв на случай ЧС должен быть сформирован во всех муниципальных образованиях области. Мы должны быть готовы полностью на случай ЧС и в финансовой части, и в материально-технической, – сказал Василий Орлов.