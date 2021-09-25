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25сентября
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Ушла из жизни член благовещенского Совета ветеранов Раиса Ивановна Рябцева

Прощание состоится в понедельник, 27 сентября

Ушла из жизни член благовещенского Совета ветеранов Раиса Ивановна Рябцева
Фото: admblag.ru

В Благовещенске на 98-м году жизни скончалась член президиума городского Совета ветеранов Раиса Ивановна Рябцева. Прощание состоится в понедельник, 27 сентября, с 13:30 до 14:00 по адресу Красноармейская, 103, сообщили в пресс-службе мэрии.

Раиса Ивановна родилась в Оренбургской области, высшее образование получила в Благовещенском сельхозинституте. В 1943 году ушла на фронт, где служила радистом-связистом. После войны работала 25 лет на железнодорожном транспорте, 25 лет – на авиатранспорте, три года – на разных предприятиях связистом-телеграфистом. С мужем Валентином Петровичем вырастила дочь.

После выхода на пенсию активную жизнь Раиса Ивановна продолжила в общественной деятельности – работала председателем клуба «Фронтовые подруги» и являлась членом президиума городского Совета ветеранов.

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#история #память

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