Минтранс предложил отстранять от работы таксистов, которые нарушают ПДД и не знают город

К тому же управлять такси нельзя будет тем, кто получил права после лишения меньше чем год назад или был под арестом за нарушение ПДД.

«К управлению легковым такси для осуществления перевозок пассажиров и багажа не допускается лицо, которое было за один год, предшествующий дню осуществления перевозки пассажиров и багажа легковым такси, подвергнуто административным наказаниям в виде административного штрафа», – уточняется в документе.

Перед тем, как приступить к работе, таксист должен будет пройти аттестацию, на знание расположения объектов здравоохранения, культуры, спорта и государственной власти.

Также в законе указали, что правительство сможет самостоятельно определить после каких административных нарушений в течение года нельзя будет приступить к работе.