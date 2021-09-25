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25сентября
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сегодня, 11:19 0

За одну ночь в Амурской области горели два магазина

В обоих случаях пострадавших нет

За одну ночь в Амурской области горели два магазина
Фото: ГУ МЧС Амурской области

Два раза за суточное дежурство областные пожарные наряды выезжали на вызов. Ночью с 24 на 25 сентября горели две торговые точки в Свободном и Зейском районе.

В Свободном в 02:15 произошло возгорание в продовольственном магазине по улице Загородной. На место были отправлены огнеборцы 5-ой пожарно-спасательной части, с одной автоцистерной. Огонь был ликвидирован через три минуты, не успев перекинуться на рядом расположенную постройку. Предполагаемая причина пожара – проблемы с электропроводкой.

В селе Овсянка Зейского района в 01:37 загорелся магазин на улице Ленина. Сотрудники двух пожарных частей в количестве шестнадцати человек с тремя автомобилями тушили возгорание семнадцать минут. Причина пожара в настоящее время устанавливается, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Амурской области.

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#МЧС #пожары #происшествия

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