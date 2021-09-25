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25сентября
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сегодня, 10:49 0

Труд осужденных может принести в бюджет государства 16 миллиардов рублей

В 2021 году эта сумма составила 15,2 миллиарда рублей

Труд осужденных может принести в бюджет государства 16 миллиардов рублей
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

В пояснительной записке к проекту федерального бюджета на ближайшие два года сообщается, что труд осужденных будет приносить в бюджет государства 16 миллиардов рублей, сообщает ТАСС с ссылкой на документ.

Доход будет расти постепенно, в 2021 году – это 15,2 миллиарда рублей, в 2022 году – 15,8, в 2023 году прогнозируют 15,9 миллиарда рублей, а в 2024 году сумма составит 16,2 миллиарда рублей.

Начальник управления ФСИН России Елена Коробкова сообщила, что до конца этого года для исполнения наказаний не связанных с изоляцией от общества, создадут до 15 тысяч мест для принудительной работы. В прошлом году на принудительных работах были задействованы 12 тысяч осужденных, они выплатили в бюджет государства 80 миллионов рублей – от 5 до 20 процентов от заработной платы, в зависимости от приговора суда.

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#финансы #экономика

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