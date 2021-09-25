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25сентября
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сегодня, 10:20 4

Во время ремонта амурских дорог впервые применили современную технологию Суперпейв

Если эксперимент завершится удачно, такой способ укладки дорожного полотна будут использовать и дальше

Во время ремонта амурских дорог впервые применили современную технологию Суперпейв
Фото: Министерство транспорта Амурской области

В Амурской области в дорожном ремонте впервые экспериментально применили современную технологию Суперпейв. Новым способом уложили асфальт на участке трассы Благовещенск – Гомелевка, – рассказали в министерстве транспорта Приамурья.

— Мы применили в этом году впервые эту технологию, пока в рамках эксперимента на одном участке небольшой протяжённостью. В дорожном строительстве технология нам известна, нам важно было подобрать свой рецепт смесей, с учетом климатических особенностей нашего региона и перспективной интенсивности движения транспорта, а также использовать составляющие с территории области, – рассказал министр транспорта Амурской области Александр Зеленин.

Теперь за участком будут пристально следить. Если эксперимент пройдёт удачно, метод начнут применять и на других участках. При применении метода Суперпейв возможно получить покрытие, устойчивое к образованию колеи, низкотемпературной сетки трещин и усталостному разрушению. Покрытие получается крепким благодаря особому составу асфальтобетона.

Участок обещают сдать к середине октября.

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#дороги

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Комментарии
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  • Страйкерочек

    Страйкерочек
    3 часа назад

    А если снова не получится новшество, то тебя давай в асфальт и закатаем по старой технологии

  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    У бывшего губернатора Козлова про технологии спросите, числится за ним хорошее дело - обустроил въезд в АОДКБ с Октябрьской: под асфальт спрятали болото, буераки и бурьян, и появилась отличная дорога, тротуар и парковка. По качеству - по сей день претензий нет, хотя местность не самая благоприятная. Жаль, не до конца дело довели: асфальт уложили только до въезда на территорию больницы, а далее - тот же бурьян, частично скошен, частично - выше человеческого роста, грязь и лужи после дождей.

  • йошкин кит

    йошкин кит
    2 часа назад

    А как же сралли сил???

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    сралли сил уже получается не ноу хау)) более прибыльное кидалово нарисовалось)))

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