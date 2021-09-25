Во время ремонта амурских дорог впервые применили современную технологию Суперпейв

В Амурской области в дорожном ремонте впервые экспериментально применили современную технологию Суперпейв. Новым способом уложили асфальт на участке трассы Благовещенск – Гомелевка, – рассказали в министерстве транспорта Приамурья.

— Мы применили в этом году впервые эту технологию, пока в рамках эксперимента на одном участке небольшой протяжённостью. В дорожном строительстве технология нам известна, нам важно было подобрать свой рецепт смесей, с учетом климатических особенностей нашего региона и перспективной интенсивности движения транспорта, а также использовать составляющие с территории области, – рассказал министр транспорта Амурской области Александр Зеленин.

Теперь за участком будут пристально следить. Если эксперимент пройдёт удачно, метод начнут применять и на других участках. При применении метода Суперпейв возможно получить покрытие, устойчивое к образованию колеи, низкотемпературной сетки трещин и усталостному разрушению. Покрытие получается крепким благодаря особому составу асфальтобетона.

Участок обещают сдать к середине октября.