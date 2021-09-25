Василий Орлов призвал максимально ускорить темпы вакцинации

Губернатор Амурской области призвал ускорить темпы вакцинации в регионе. Заболеваемость COVID-19 уже начала расти в стране, начнется подъем и в Приамурье.

По последним данным, в области привито 57,3 процента от плана (в среднем по РФ – 49,7 %). Вторую прививку успели поставить 47,2 процента от плана вакцинации. Почти на 100 процентов привиты медики, педагоги, сотрудники социальных служб.

Недостатка вакцины в Амурской области нет.

— В ближайшие дни Приамурье получит еще 33 тысячи доз препарата. При этом отмечается снижение темпов вакцинации, в том числе и повторной. Особенно низкие показатели в Тындинской, Мазановской, Ромненской и Магдагачинской больницах. Неудовлетворительны также темпы вакцинации среди студентов благовещенских вузов, – сообщили в пресс-службе регионального правительства.

При этом поставить прививку можно не только в поликлиниках, но и в мобильных пунктах вакцинации. Только в Благовещенске открыли девять новых пунктов вакцинации.

— В ряде регионов страны отмечается рост заболеваемости COVID-19. По опыту можно сказать, что она вырастет и у нас. С наступлением холодов дополнительно начнется «накладка» сезонных ОРВИ и гриппа. Нужно сделать все возможное, чтобы минимизировать риски. Сейчас вакцинация жителей области от коронавируса в максимально короткие сроки становится главной нашей задачей, на этом мы должны сконцентрировать внимание в первую очередь, – заявил глава Приамурья Василий Орлов.