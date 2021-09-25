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25сентября
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сегодня, 08:58 6

Коронавирусом в Амурской области стали намного чаще болеть дети

Медики признали это опасной тенденцией

Коронавирусом в Амурской области стали намного чаще болеть дети
Фото: pixabay.com

В Приамурье увеличилось количество детей, тяжело болеющих коронавирусной инфекцией.

— Около 10 % пациентов с диагнозом СOVID-19 – дети. Это очень тревожная тенденция. Болеют дети всех возрастов, есть малыши в тяжелом состоянии. Сейчас на амбулаторном лечении находятся 292 несовершеннолетних пациента, в больницах – еще 44 ребенка, – рассказала министр здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева.

Тревожными называют медики и факты отказа коронавирусных пациентов от госпитализации. СOVID-19, говорят врачи, сейчас может развиваться стремительно, а состояние ухудшаться очень быстро, в течение нескольких часов.

По последним данным регионального минздрава, в регионе на лечении находится 3 454 коронавирусных пациентов, из них в стационарах – 1 218. Коек в коронавирусных госпиталях пока хватает.

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#COVID 19 #дети #здоровье #медицина

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    5 часов назад

    готовьте иглу, своих пожалуйста в первую очередь

  • Кроненберг

    Кроненберг
    4 часа назад

    надо перейти на удалёнку

  • Папа Римский

    Папа Римский
    3 часа назад

    грабли от детей уберите, выродки. Уже настолько задолбали, что и второй раз делать не пойду. В головы себе колите, скоты.

  • Алиса65

    Алиса65
    2 часа назад

    Медикам постоянно добавляют зряплату за враньё...

  • NK

    NK
    1 час назад

    Я - простой несоветский уже человек, работающий пенсионер. Чихаю, кашляю - ну, простуда не лечится. Хожу-езжу на работу. И вот заметил - запахов не ощущаю. Совсем. В регистратуре говорят - приходите на прием. Пришел, недолго подождал, зашел к участковому (прогресс, какие-то талоны с временем срзу и т.п.). Вот, говорю, не ощущаю запахов. Доктор упрекнула меня, сам, мол, себя диагностирую. Я не спорил, беседу поддержал, говорю "Мы еще любим лечиться, оворят". Развивать эту тему не стали. Поколебались, но ПЦР сделали. Вам позвонят, говорят. Ничего себе, приветливые такие бабочки.

    Для верности сделали еще с женой тест в лаборатории. До понедельника-вторника подозреваемые. Сегодня суббота, обоняние пока не работает, других симптомов нет.

    Привились известно чем давно, еще в мае.

    Устал, честно сказать, от глубинного нашего народа. От его ограниченности, необразованности, и при этом всем - категоричности и агрессивности (... "выродки", "скоты"). И (это мое оценочное суждение, разумеется) "телевизор" приложил к формированию этого большие усилия. И - продолжает это делать.

  • paravis

    paravis
    1 час назад

    Папа Римский, не сцы, скоро кончятся добровольные прививки. Что, пойдешь против закона? Я вкололся давно уже.

    Насчет Алисы, включи голову, ты гонишь (номер два).

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