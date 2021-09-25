Коронавирусом в Амурской области стали намного чаще болеть дети

В Приамурье увеличилось количество детей, тяжело болеющих коронавирусной инфекцией.

— Около 10 % пациентов с диагнозом СOVID-19 – дети. Это очень тревожная тенденция. Болеют дети всех возрастов, есть малыши в тяжелом состоянии. Сейчас на амбулаторном лечении находятся 292 несовершеннолетних пациента, в больницах – еще 44 ребенка, – рассказала министр здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева.

Тревожными называют медики и факты отказа коронавирусных пациентов от госпитализации. СOVID-19, говорят врачи, сейчас может развиваться стремительно, а состояние ухудшаться очень быстро, в течение нескольких часов.

По последним данным регионального минздрава, в регионе на лечении находится 3 454 коронавирусных пациентов, из них в стационарах – 1 218. Коек в коронавирусных госпиталях пока хватает.