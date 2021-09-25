В Амурской области с рельс сошел грузовой поезд

На станции Февральск накануне вечером сошли девять вагонов грузового поезда. Авария произошла в 16:31 24 сентября.

— Из-за падения опоры системы освещения движение по станции было приостановлено. В ликвидации последствий схода задействован восстановительный поезд станции Февральск. Задержек пассажирских поездов не ожидается, – рассказали в пресс-службе Дальневосточной железной дороги.

Восстановить движение по пути удалось к 19:00 по местному времени. В результате ЧП никто не пострадал, угрозы экологического ущерба не возникло, сообщают в ДВЖД.