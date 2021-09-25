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25сентября
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сегодня, 07:59 1

В Амурской области с рельс сошел грузовой поезд

Движение по путям восстановили за 2,5 часа

В Амурской области с рельс сошел грузовой поезд
Фото: @kriminal.amur

На станции Февральск накануне вечером сошли девять вагонов грузового поезда. Авария произошла в 16:31 24 сентября.

— Из-за падения опоры системы освещения движение по станции было приостановлено. В ликвидации последствий схода задействован восстановительный поезд станции Февральск. Задержек пассажирских поездов не ожидается, – рассказали в пресс-службе Дальневосточной железной дороги.

Восстановить движение по пути удалось к 19:00 по местному времени. В результате ЧП никто не пострадал, угрозы экологического ущерба не возникло, сообщают в ДВЖД.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • vertex

    vertex
    14 минут назад

    "Все валится и рушится после "эффективного 20тилетнего прорыва"

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