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24 сентября 2021, 19:09 1

В Благовещенске автокран зацепил провода

Амурские электрические сети оперативно восстановили электроснабжение

В Благовещенске автокран зацепил провода

24 сентября в 13:41 в Благовещенске произошло аварийное отключение воздушной линии электропередачи 110 кВ. На осмотр линии отправилась бригада Амурских электрических сетей. Под проводами специалисты обнаружили кран.

Сообщается, что работы в охранной зоне ВЛ проводились без согласования с электросетевой компаний. Стрелу крана подняли под линией напряжением 110 000 вольт и приблизили на недопустимое расстояние, кран попал под напряжение. Линия электропередач отключилась автоматически.

«Провод требует замены, у автомобиля повреждены шины, пострадавших нет»​, – написали в инстаграм-аккаунте Амурских электрических сетей.

Сейчас электроснабжение уже восстановлено.

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#происшествия #энергетика

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Комментарии
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  • Арсений К.

    Арсений К.
    2 часа назад

    110 кВ, машинист с руководителем совсем безголовые

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