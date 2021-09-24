В Благовещенске автокран зацепил провода

24 сентября в 13:41 в Благовещенске произошло аварийное отключение воздушной линии электропередачи 110 кВ. На осмотр линии отправилась бригада Амурских электрических сетей. Под проводами специалисты обнаружили кран.

Сообщается, что работы в охранной зоне ВЛ проводились без согласования с электросетевой компаний. Стрелу крана подняли под линией напряжением 110 000 вольт и приблизили на недопустимое расстояние, кран попал под напряжение. Линия электропередач отключилась автоматически. «Провод требует замены, у автомобиля повреждены шины, пострадавших нет»​, – написали в инстаграм-аккаунте Амурских электрических сетей. Сейчас электроснабжение уже восстановлено.

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#происшествия #энергетика

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Алёна Чуева