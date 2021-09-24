Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25сентября
Предыдущая новость Следующая новость
24 сентября 2021, 18:11 0

В Амурской области выявили 119 новых случаев COVID-19

Два человека скончались

В Амурской области выявили 119 новых случаев COVID-19
Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Амурской области выявили 119 новых случаев коронавируса. 131 человек выздоровел, двое скончались, сообщает портал Стопкоронавирус.рф.

По данным амурского управления Роспотребнадзора, темп прироста за последние сутки составил 0,3 %. У 95 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (80%), у 24 – в виде пневмонии (20%).

Всего с начала пандемии в регионе заболели 34 771 человек. Выздоровели 28 465 человек, 438 скончались. Показатель заболеваемости составляет 4 447,30 на 100 тысяч населения.

Прошли обследование на COVID 1 268 918 человек, в том числе за последние сутки – 2 481 человек.

Просмотров всего: 197

#COVID 19 #здоровье #медицина

распечатать


Общество 6

Самый большой детсад Магдагачи не работает с начала сентября из-за проблем с водой
Коронавирус

В Благовещенске откроют девять пунктов вакцинации
В России и мире

Супермодель Линда Евангелиста подала в суд на клинику после неудачной липосакции
Коронавирус

Ещё 120 человек заболели COVID-19 в Амурской области
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь