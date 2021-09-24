В Амурской области выявили 119 новых случаев COVID-19

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По данным амурского управления Роспотребнадзора, темп прироста за последние сутки составил 0,3 %. У 95 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (80%), у 24 – в виде пневмонии (20%).

Всего с начала пандемии в регионе заболели 34 771 человек. Выздоровели 28 465 человек, 438 скончались. Показатель заболеваемости составляет 4 447,30 на 100 тысяч населения.

Прошли обследование на COVID 1 268 918 человек, в том числе за последние сутки – 2 481 человек.