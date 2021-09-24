Горячей воды в домах по улице Артиллерийской в Благовещенске нет с июля

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В редакцию Амур.инфо обратился житель дома по улице Артиллерийской между улицами Амурской и Зейской с жалобой на отсутствие горячей воды в их районе с 5 июля. По словам читателя, ремонтные работы здесь идут чересчур долго. Он и другие жители задавали вопросы мэру города во время его прямого эфира. О том, почему так долго нет горячей воды в домах, разбиралась корреспондент Амур.инфо.

В «Амурских коммунальных системах» пояснили, что их предприятие не является заказчиком ремонтных работ в этом районе. Сети обслуживает АКС, но ремонт идёт в рамках муниципальной программы. Тогда корреспондент Амур.инфо обратилась в пресс-службу мэрии Благовещенска, где подтвердили, что в районе улицы Артиллерийской между улицами Зейской и Амурской ведётся ремонт тепловой сети.

— Заключён муниципальный контракт, в рамках которого заказчиком является ГУКС – городское управление капитального строительства. Срок окончания работ – 30 сентября. Конечно, мы понимаем, что доставлены неудобства, но такая ситуация, – пояснили в пресс-службе городской администрации.

Что касается остальных перекопов на дорогах города, то, как пообещал мэр Благовещенска Олег Имамеев во время своего прямого эфира, до середины октября все работы должны завершиться. Ну, а жителям остаётся только ждать, когда же, наконец, из кранов потечёт горячая вода.