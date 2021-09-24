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24 сентября 2021, 18:23 8

Горячей воды в домах по улице Артиллерийской в Благовещенске нет с июля

Городские власти просят горожан потерпеть

Горячей воды в домах по улице Артиллерийской в Благовещенске нет с июля
Фото: Амур.инфо

В редакцию Амур.инфо обратился житель дома по улице Артиллерийской между улицами Амурской и Зейской с жалобой на отсутствие горячей воды в их районе с 5 июля. По словам читателя, ремонтные работы здесь идут чересчур долго. Он и другие жители задавали вопросы мэру города во время его прямого эфира. О том, почему так долго нет горячей воды в домах, разбиралась корреспондент Амур.инфо.

В «Амурских коммунальных системах» пояснили, что их предприятие не является заказчиком ремонтных работ в этом районе. Сети обслуживает АКС, но ремонт идёт в рамках муниципальной программы. Тогда корреспондент Амур.инфо обратилась в пресс-службу мэрии Благовещенска, где подтвердили, что в районе улицы Артиллерийской между улицами Зейской и Амурской ведётся ремонт тепловой сети.

— Заключён муниципальный контракт, в рамках которого заказчиком является ГУКС – городское управление капитального строительства. Срок окончания работ – 30 сентября. Конечно, мы понимаем, что доставлены неудобства, но такая ситуация, – пояснили в пресс-службе городской администрации.

Что касается остальных перекопов на дорогах города, то, как пообещал мэр Благовещенска Олег Имамеев во время своего прямого эфира, до середины октября все работы должны завершиться. Ну, а жителям остаётся только ждать, когда же, наконец, из кранов потечёт горячая вода.

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#дороги #ЖКХ #мэрия

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    6 часов назад

    проголосовали?забудьте

  • Бомба

    Бомба
    4 часа назад

    Интересно когда уже какой-нибудь СК возбудится на этот беспредел или прикормлены всё?

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    "Всё"

  • in essence

    in essence
    3 часа назад

    "но такая ситуация"

    "пообещал Олег Имамеев"

    "жителям остаётся только ждать"

    "когда же, наконец"

    ФСЁ !!

  • bayan-spam

    bayan-spam
    3 часа назад

    МЭРИЯ ПРОСТО ЗАБИЛА НА ЛЮДЕЙ! РАЗРыТЬ И БРОСИТЬ НА 2 МЕСЯЦА БЕЩ РАБОТ УЧАСТОК ЖДИ ДРУЗЕЙ МЭРА ЭТО НОРМАЛЬНО!!!

  • bayan-spam

    bayan-spam
    3 часа назад

    МЭРИЯ ПРОСТО ЗАБИЛА НА ЛЮДЕЙ! РАЗРыТЬ И БРОСИТЬ НА 2 МЕСЯЦА БЕЩ РАБОТ УЧАСТОК ЖДИ ДРУЗЕЙ МЭРА ЭТО НОРМАЛЬНО!!!

  • Арсений К.

    Арсений К.
    2 часа назад

    За лето не смогли сделать один квартал. Кто подрядчик?

  • Monarch

    Monarch
    1 час назад

    Когда заказчик ГУКC, то с вероятностью 90% получится херня.

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