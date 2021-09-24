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24 сентября 2021, 17:47 6

Самый большой детсад Магдагачи не работает с начала сентября из-за проблем с водой

Часть детей временно перевели в другие детские сады

Самый большой детсад Магдагачи не работает с начала сентября из-за проблем с водой
Фото: mstroy28.amurobl.ru

В редакцию Амур.инфо обратилась жительница посёлка Магдагачи. Девушка рассказала о проблеме, с которой столкнулись родители многих дошкольников: самый крупный детский сад поселка «Сказка» не работает с 1 сентября из-за проблем с водой – она не соответствует требованиям СанПиН. В ситуации разбирался корреспондент Амур.инфо.

— Чтобы вы понимали в Магдагачи есть четыре садика: один на ремонте, там стройка, один очень далеко, за линией, наш сад «Сказка», закрытый с 1 сентября, и сад «Чебурашка», куда частично смогли перевести часть детей. Наш садик закрыли, как нам объяснили из-за проблем с водой – она не соответствует там каким-то параметрам. Каждую неделю родителям скидывают сообщение, что пока сад не работает. Часть детей сейчас ходят в сад «Чебурашка», но и там группу закрыли. Как нам объяснили у кого-то из детей выявили ковидную ангину. И теперь я на работу хожу с ребёнком – его просто негде оставить! – рассказала в телефонном разговоре Анастасия.

Она добавила, что самостоятельно вязаться с местными и областными властями не удалось: «С нами никто не хочет разговаривать».

Корреспондент Амур.инфо связался с отделом образования администрации Магдагачинского района. Начальник отдела, Любовь Попова рассказала следующее:

— Да, ситуация имеет место быть. В саду во время очередной проверки было выявлено ненадлежащее качество питьевой воды. Для того, чтобы не подвергать детей опасности, сад «Сказка» временно закрыли, детей распределили в другие детские сады посёлка. В это время провели все необходимые мероприятия на внутренних и внешних источниках водоснабжения детского сада. Провели повторную проверку. Качество воды опять не советовало установленным требованиям. Руководство детского сада написало претензию к ресурсоснабжающей организации. Они также провели всю необходимую работу со своей стороны. После этого сделали третий тест и качество воды снова не соответствовало СанПиН. Тогда начали проверку непосредственно на водозаборе и оказалось, что проблема именно там. Сейчас там проводят все необходимые мероприятия по фильтрации воды. Кроме того, уже закупили и доставили свой фильтр, который будет установлен в детском саду, чтобы при повторении проблемы вода фильтровалась на входе в детский сад, – рассказала о сложившейся ситуации Любовь Алексеевна.

Она пояснила, что до воскресения на водозаборе планируют завершить все работы и будет проведен ещё один тест. Любовь Попова также добавила, что ситуация находится на контроле главы района, прокуратуры. Специалисты делают всё что в их силах.

— Мы это делаем для здоровья детей, для них стараемся, – сказала она. – А что касается закрытия группы в саду «Чебурашка». Там у ребёнка выявили COVID и всю группу распустили как контактных. Но сам контакт был давно. Ребёнок болел дома, а тест делали долго. Так что если ни у кого больше не появится симптомов, то дня через три-четыре группа будет работать снова в штатном режиме.

Отметим, что комментарий администрации района по поводу проблемы на водозаборе сегодня получить не удалось. Официальный комментарий обещали дать в понедельник, 27 сентября.

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#дети #ЖКХ #здоровье

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Комментарии
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  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    8 часов назад

    Стесняюсь спросить,а что с фасадом самого большого детского сада Магдагачи.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    8 часов назад

    Впечатление такое,что его не обновляли со времён написания Александром Солженицына рассказа "Один день Ивана Денисовича".

  • vertex

    vertex
    7 часов назад

    "Это прорыв? А чего газовиков не обяжут,как в их хоромах водоподготовку и химводоочистку сделать,с фильтрацией многоступенчатой на импортных реагентах для амурских детей,или только для работничков приезжих желают с квартирами всё включено?"

  • Priamurec

    Priamurec
    4 часа назад

    На фото изображен не этот детсад (на фото - это который закрыт на капремонт). Про который пишут, он современный и очень большой.

  • Себастьян Самуэльссон

    Себастьян Самуэльссон
    3 часа назад

    "...наш сад «Сказка»..." - тогда сколько "Сказок" в Магдагачи? На вывеске здания "Сказка" написано - про садик, где воды нет. А капремонт идет в другом садике, который тоже "Сказка" называется? Видимо, с названиями напряженка возникла...

  • Арсений К.

    Арсений К.
    2 часа назад

    Думаю эта проблема не первого дня. Выявили своевременно)

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